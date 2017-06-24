Франция

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани раскрыл слабые места в своей игре.

В завершившемся сезоне уругваец вернул себе бомбардирскую хватку, отличившись 49-ю голами в 50-ти матчах за Париж во всех турнирах.

Тем не менее, нападающий не отрицает, что в его игре есть и слабые места.

"В прошлом сезоне я забил много голов, но это нормально, потому что я играю за команду, создающую множество моментов. Пас на меня может прийти от любого футболиста", — начал Кавани.

"Я часто говорю, что я не лучший игрок по части техники. Я много работаю для того, чтобы улучшить этот аспект и быть в форме. Пытаюсь помочь команде выиграть так много трофеев, как только возможно".

По итогам сезона 2016-2017 ПСЖ уступил титул чемпиона Франции Монако, заняв 2-е место.