Франция

Полузащитник Монако Тома Лемар может перебраться в АПЛ.

Ливерпуль готов приобрести хавбека монегасков Тома Лемара. Как сообщает L'Equipe, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста 72 млн евро и еще 8 млн в виде различных бонусов.

Контракт полузащитника с Монако действует до лета 2020 года.

Напомним, Монако купил Лемара в 2013 году за 4 миллиона евро.

Также Лемаром интересуются Манчестер Юнайтед и Барселона. Отметим, что Монако получил несколько предложений от Арсенала, но клубы не смогли догориться о стоимости футболиста.

В прошлом сезоне Лиги 1 Лемар сыграл 34 матча, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач.