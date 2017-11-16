Франция

Легендарный французский нападающий раскритиковал Неймара.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ прошедшим летом перешел в парижский клуб из каталонской Барселоны, став самым дорогим игроком в истории футбола.

Этот переход стал не совсем понятным экс-нападающему Манчестер Юнайтед Эрику Кантона, который в интервью Yahoo Sports раскритиковал Неймара.

"Если тебе 25 лет и ты играешь за сборную Бразилии и Бареслону, зачем тебе переходить во французскую лигу к Амьенам и Генгамам?", — заявил Кантона.

"Это не похоже на человека, у которого есть страсть к футболу. Вы говорите, что ПСЖ играет в Лиге чемпионов? Это всего 10 матчей за сезон, поэтому я не понимаю, зачем он перешел во французский чемпионат", — добавил Кантона.

Отметим, что накануне появилась информация, что Неймар может покинуть ПСЖ, если найдется желающий заплатить его клаусулу.