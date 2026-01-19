Інше

Сенегальці вирвали перемогу.

Лідер збірної Сенегалу Садіо Мане висловився про скандал у фіналі Кубка африканських націй з Марокко (1:0). Його слова наводить ESPN.

«Футбол – це щось особливе, матч дивився весь світ, тому ми маємо створювати Грі хороший образ. Я думаю, було б божевіллям не продовжувати цей матч лише тому, що арбітр призначив пенальті. Це було б найгірше, що могло статися, особливо для африканського футболу. Я хотів би програти, ніж щоб з нашим футболом сталося щось подібне.

Я думаю, що це справді погано. Футбол не повинен зупинятись на десять хвилин, але що ми можемо зробити? Ми маємо прийняти те, що зробили. Але добре, що ми повернулися і дограли матч, і сталося те, що сталося», – сказав Мане.

На 24-й компенсованій до другого тайму хвилині Браїм Діас не реалізував пенальті за рахунку 0:0. Одинадцятиметровому удару передували тривалі конфлікти, пов'язані з призначенням пенальті, збірна Сенегалу навіть залишала поле. Втім саме Мане змусив гравців повернутися на поле та дограти поєдинок до кінця.