Заява очільника ФІФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про скандал у фіналі Кубку африканських націй між збірними Марокко та Сенегалу. Його слова наводить France24.

«Ми рішуче засуджуємо поведінку деяких вболівальників, а також деяких сенегальських гравців та представників тренерського штабу. Неприпустимо залишати ігрове поле таким чином, і однаково в нашому виді спорту неприпустимо насильство, це просто неправильно.

Завжди потрібно поважати рішення, які приймають судді матчу на ігровому полі та за його межами. Команди мають змагатися на полі та в рамках правил гри, бо все, що суперечить їм, ставить під загрозу саму суть футболу.

Команди та гравці зобов'язані діяти відповідально та подавати правильний приклад вболівальникам на стадіонах та мільйонам глядачів по всьому світу.

Потворні епізоди, свідками яких ми стали, мають бути засуджені та ніколи не повторюватися. Я повторюю, що їм немає місця у футболі, і очікую, що дисциплінарні органи Конфедерації африканського футболу вживуть відповідних заходів», – заявив Інфантіно.