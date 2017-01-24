Германия

Леверкузенский Байер может включиться в борьбу с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед за талантливого исполнителя бельгийского Генка Леона Бейли.

Крайний полузащитник Генка Леон Бейли уже давно пользуется небывалым спросом у ведущих коллективов Европы. Помимо заинтересованности грандов АПЛ — Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, в гонку за талантливым хавбеком Шахтеров включился и леверкузенский Байер.

Как информирует издание Goal.com, скауты английских коллективов уже достаточное количество времени мониторят ситуацию вокруг доморощенного таланта Генка и сборной Ямайки.

Тем не менее, Фармацевты попытаются опередить команд из английской Премьер-лиги и переманить в свои ряды Леона Бейли.

Небывалый ажиотаж вокруг данного исполнителя вызывают его выступления в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы — в шести проведенных поединках второго по значимости турнира континента, Леон отметился четырьмя результативными ударами.

"У него достаточно быстрое мышление, он технически квалифицирован, а посему, мы рассматриваем его в качестве долгосрочной перспективы" — сказал наставник леверкузенцев Рогер Шмидт.

В текущем сезоне Леон Бейли провел за бельгийский Генк 19 встреч, в которых отметился двумя забитыми мячами.