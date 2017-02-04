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Бавария — Шальке 1:1
Голы: Левандовски, 9 – Налдо, 13

Бавария: Нойер – Рафинья (Лам, 77), Мартинес, Хуммельс, Бернат (Алаба, 77) — Алонсо, Видаль – Роббен (Коман, 71), Мюллер, Коста — Левандовски

Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо, Бадштубер (Настасич. 59) — Стамбули — Калиджури, Колашинац — Бенталеб, Горетцка (Керер, 87) — Шепф, Бургшталлер (Чупо-Мотинг, 73)

Предупреждения: Мартинес – Бенталеб