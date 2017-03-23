Германия

Президент Баварии Ули Хенесс прокомментировал отсутсвие конкурентов в Бундеслиге у мюнхенского клуба.

Президент Баварии Ули Хенесс считает, что его клуб уже не упустит чемпионский титул.

"Бавария уже выиграла Бундеслигу. Люди скажут, мол, я заносчив. Но это не так. Я просто считаю, что тринадцать очков перевеса в таблице и сорок голов в графе "разница мячей" не отыгрываются за 9 туров", — цитирует Хенесса Bild.

"Мы должны проиграть пять игр подряд, а наши соперники должны пять раз выиграть. Я не могу себе это представить"

Бавария лидирует в турнирной таблице после 25 туров, опережая РБ Лейпциг на 13 очков.