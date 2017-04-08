Германия

В 28-м туре чемпионата Германии Бавария обыграла Боруссию Д со счетом 4:1.

Центральным матчем 28-го тура чемпионата Германии был поединок Бавария — Боруссия Д. Даже при том, что дортмундцы нынче не являются конкурентом своего заклятого соперника в борьбе за чемпионство, от сражений между ними всегда ждут яркого зрелища.

Трудно было предположить, что нынешняя Бавария способна проиграть в бундеслиге два матча подряд, поэтому все сходились во мнении, что шансов у Шмелей немного. Особенно если учесть переполненность лазарета команды Тухеля. Если Анчелотти может себе позволить кардинальную ротацию состава, как это было в поединке против Хоффенхайма, то его коллега такой роскоши лишен.

По началу матча стало понятно, что Бавария настроена более, чем решительно, и уже к 10-й минуте на табло горели удручающие поклонников гостей 2:0. Сначала Рибери здорово замкнул подачу Лама справа, а затем он же заработал штрафной, который мастерским ударом исполнил Левандовски.

При этом контригры как таковой со стороны Боруссии практически не наблюдалось. Да, Обамеянг маячил где-то на подходах к владениям Ульрайха, но серьезной опасности ни он, ни его товарищи для обороны хозяев не представляли. И кто знает, смогли бы гости вообще забить в первом тайме, если бы Видаль как-то вяло и небрежно не вытолкнул мяч от своих ворот прямо на Геррейру. Удар португальца, после которого мяч по уходящей от вратаря траектории влетел в сетку рядом со штангой, был великолепен.

Вот, казалось бы, и интрига, однако ожидания на остросюжетное развитие событий не оправдались. Бавария уверенно контролировала ход игры, тут же включала прессинг, если мяч оказывался у гостей, и сама время от времени беспокоила Бюрки.

Можно было ожидать, что Тухель найдет какие-то нужные слова для своих подопечных в перерыве, однако второй тайм начался точно так же, как и первый — голом хозяев. Арьен Роббен, который с упорством, достойным лучшего применения, весь матч пытался в одиночку протаранить оборону Боруссии, наконец-то преуспел в своем стремлении и, получив мяч от Рибери и уложив га газон двух защитников, забил третий мяч.

Достойного ответа гостей пришлось ждать практически 20 минут. Мор, вышедший на замену на исходе часа игрового времени, минут 10 просидел в "засаде", после чего выдал отличный пас на ход Обамеянгу. Тот в сопровождении эскорта защитников Баварии все-таки продрался на рандеву с Ульрайхом, однако когда надо было нанести завершающий удар, сделал это слишком слабо, и Алаба не дал мячу пересечь линию ворот.

Последовавшая вслед за этим стремительная контратака завершилась выходом Левандовски один на один с вратарем, и Бюрки не оставалось ничего иного, как свалить поляка — пенальти. Это лишь отсрочило превращение счета в крупный, поскольку сам пострадавший с "точки" уверенно развел мяч и голкипера по разным углам — 4:1.

До конца встречи оставалось еще более 20 минут, однако Боруссия уже явно смирилась с поражением и особо не усердствовала в попытках еще разок огорчить дублера Нойера. Ситуацию на поле очень хорошо прочувствовал арбитр матча Фритц, даже не ставший ничего компенсировать во втором тайме.

Бавария — Боруссия Д 4:1

Голы: Рибери, 4, Левандовски, 10, 68, с пенальти, Роббен — Рафаэль Геррейру, 20.

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба — Роббен, Хаби Алонсо, Рибери (Дуглас Коста, 74), Видаль, Тьяго Алькантара — Левандовски (Киммих, 72).

Боруссия Д: Бюрки — Гинтер, Папастатопулос, Бартра — Кастро (Роде, 46), Пасслак, Шмельцер, Рафаэль Геррейру (Мерино, 69) - Пулишич, Обамеянг, Дембеле (Мор, 59).

Предупреждения: Левандовски, Видаль — Пасслак, Бартра, Бюрки.