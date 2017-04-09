Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Германии между Шальке и Вольфсбургом.

Горняки без Евгения Коноплянки без проблем обыграли Вольфсбург, отправив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов.

Шальке — Вольфсбург 4:1

Голы: Бургшталлер, 6, 77, Горетцка, 23, Калиджури, 48 — Гомес, 79 (пенальти)

Шальке: Фарманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац (Коке, 71) — Горетцка, Бенталеб — Калиджури, Майер, Чупо-Мотинг (Шопф, 66) — Бургшталлер (Хунтелаар, 85)

Вольфсбург: Кастельс — Юнг (Блащиковски, 46), Кнохе, Луис Густаво, Хорн — Базур, Гилавоги — Дидави (Виеринья, 74), Арнольд, Малли — Гомес (Майорал, 80)

Предупреждения: Настасич — Арнольд, Базур