Германия

Бывший нападающий сборной Украины покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона.

В начале 2017-го года Андрей Воронин стал главным тренером немецкого клуба Бюдерих, который выступает в седьмом по силе дивизионе Германии.

Во вторник, 13 июня, Воронин покинуть пост наставника немецкого клуба, из-за большой занятости украинца. Об этом сообщает Fussball.de.

Под руководством Воронина Бюдерих сыграл 15 матчей, одержав 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений. Андрей хотел выйти в шестой дивизион, но команда не смогла повыситься в классе.

Отметим, что Воронин большую часть карьеры футболиста провел как раз в Германии, так что проблем с общением у украинца не возникнет.

Воронин перебрался в Германию еще в 16-летнем возрасте. Там он выступал за Боруссию М, Майнц, Кельн, Байер, Герту и Фортуну Дюссельдорф.

Также Воронин имеет опыт выступлений в Англии и России, где он защищал цвета Ливерпуля и московского Динамо соответственно.