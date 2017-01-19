Германия

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин стал главным тренером немецкого клуба Бюдерих.

О назначении Воронина отрапортовал официальный сайт Бюдериха. Детали его контракта не разглашаются.

Бюдерих выступает в седьмом по силе дивизионе Германии.

Отметим, что Воронин большую часть карьеры футболиста провел как раз в Германии, так что проблем с общением у украинца не возникнет.

Воронин перебрался в Германию еще в 16-летнем возрасте. Там он выступал за Боруссию М, Майнц, Кельн, Байер, Герту и Фортуну Дюссельдорф.

Также Воронин имеет опыт выступлений в Англии и России, где он защищал цвета Ливерпуля и московского Динамо соответственно.