Германия

Айнтрахт подписал профессиональный контракт с нападающим Нельсоном Манделой.

Камерунский нападающий Нельсон Мандела подписал свой первый профессиональный контракт с Айнтрахтом Франкфурт.

Мандела начинал свою карьеру в Барселоне, но в возрасте 13 лет переехал в Германию. После года в академии Хоффенхайма, Мандела присоединился к молодежной системе франкфуртского Айнтрахта.

Камерунец забил восемь голов в 14 матчах за Айнтрахт U-19, и клуб решил вознаградить 18-летнего нападающего профессиональным контрактом.