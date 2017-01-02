Италия

Вингер Ромы Хуан Итурбе находится на гране перехода в стан Быков.

По данным журналиста издания Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, Торино уже договорился с римским клубом о бесплатной аренде 23-летнего хавбека.

Сообщается, что Быки будут выплачивать заработную плату Итурбе, которая составляет 1,2 миллиона евро в год, а также у них будет возможность его выкупа за 12,5 миллионов.

Также стало известно, что завтра аргентинец прибудет в Турин, где пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне на счету Итурбе 12 матчей во всех турнирах в составе Волков.