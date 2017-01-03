Италия

Хавбек Дженоа Томас Ринкон завершил свой переход в Ювентус.

Ринкон прошел медобследование в Ювентусе на прошлой неделе и уже вчера тренировался вместе с Ювентусом. Сегодня же Старая Синьора официально объявила о переходе.

"ФК Ювентус сообщает о договоренности с Футбольно-крикетным клубом Дженоа о приобретении прав на игрока Ринкона Эрнандеса Томаса Эдуардо", — гласит заявление клуба.

"Стоимость покупки составила 8 млн евро. Она может возрасти еще на 1 млн евро при достижении определенных условий во время действия контракта игрока".

"Футболист подписал 4-летний контракт с Ювентусом, рассчитанный до 30 июня 2020 года".

Ринкон стал первым венесуэльцем в истории Ювентуса.