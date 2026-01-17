Італія

Наближаємось до трансферу.

Туринський Ювентус під час цьогорічного зимового трансферного вікна активно цікавиться французьким нападником лондонського Крістал Пелес Жаном-Філіпом Матета.

28-річний виконавець у цьому сезоні відзначився 10 голами та двома асистами в 32 матчах, проте за півтора роки до завершення контракту був завжди відкритим для пропозицій від інших клубів.

Саме тому, коли інтерес "Старої Синьйори" став предметним та було зроблено першу пропозицію, гравець не надто вагався в перемовинах щодо можливого контракту.

Потенційну угоду буде розраховано на чотири роки, і тепер усе залежить лише від домовленості поміж клубами.