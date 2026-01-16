17-річний Камарда залишить Лечче та підсилить атаку команди Аллегрі до кінця сезону.
Франческо Камарда, getty images
16 січня 2026, 15:00
Згідно з ексклюзивною інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, керівництво Мілана вирішило достроково повернути Франческо Камарду з оренди в Лечче. Нападник залишиться в команді до кінця сезону і стане підсиленням атакувальної ланки під керівництвом Массіміліано Аллегрі.
17-річний вихованець академії Мілана цього сезону провів 19 матчів за Лечче, у яких забив 1 гол і віддав 1 асист.
Чинний контракт Камарди з Міланом діє до червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 15 мільйонів євро.