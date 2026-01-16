Італія

17-річний Камарда залишить Лечче та підсилить атаку команди Аллегрі до кінця сезону.

Згідно з ексклюзивною інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, керівництво Мілана вирішило достроково повернути Франческо Камарду з оренди в Лечче. Нападник залишиться в команді до кінця сезону і стане підсиленням атакувальної ланки під керівництвом Массіміліано Аллегрі.

🚨 Excl. — Francesco #Camarda will return to #ACMilan from #Lecce in the next days. The young striker will stay at #Milan and will be a reinforce for Max #Allegri in the second half of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2026

17-річний вихованець академії Мілана цього сезону провів 19 матчів за Лечче, у яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Чинний контракт Камарди з Міланом діє до червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 15 мільйонів євро.