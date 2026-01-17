Італія

Тривав сьомий рік його каденції на чолі клубу.

Італійська Фіорентина вночі 17 січня сповістила про трагічну новину — на 76 році життя помер президент та власник клубу Рокко Комміссо.

"Після тривалого періоду лікування наш улюблений Президент залишив нас, і сьогодні ми всі оплакуємо цю втрату.

Для своєї родини він був прикладом, наставником, лояльною та вірною людиною. Разом зі своєю дружиною Кетрін він досяг рубежу у 50 років шлюбу, а для своїх дітей був водночас суворим і люблячим батьком — таким був його характер: м’яким і рішучим одночасно.

Його любов до Фіорентини була найкращим подарунком, який він собі зробив. Він проводив незабутні дні з хлопцями та дівчатами з молодіжних команд, завжди знаходячи лагідне слово та посмішку для кожного.

Невтомний, він працював до останніх днів, присвячуючи себе своїм компаніям Mediacom та Фіорентині, а також їхньому майбутньому.

Футбол був його пристрастю, а Фіорентина стала нею сім років тому, коли Рокко очолив наш клуб і палко полюбив його вболівальників, кольори та місто Флоренцію.

"Називайте мене Рокко", — просто казав він усім, проявляючи свою надзвичайну емпатію. Він завжди був поруч із Флоренцією та флорентійцями — як у повсякденному житті, так і в найважчий період пандемії COVID-19, коли кампанія Forza e Cuore спрямувала значні пожертви міським лікарням.

Rocco B. Commisso Viola Park, домівка Фіорентини, житиме вічно, носячи його ім’я. Це незгладимий знак його любові та прагнення дивитися у майбутнє молоді. Саме його вихованці виросли в академії, здобуваючи трофеї на молодіжному рівні та продовжуючи свій шлях у чоловічій та жіночій перших командах клубу.

Під його керівництвом Фіорентина досягла двох фіналів Ліги конференцій та фіналу Кубка Італії.

Родина Комміссо висловлює вдячність усім, хто був поруч у ці складні хвилини, і впевнена, що пам’ять про Рокко назавжди залишиться в серцях багатьох людей, які його любили та розділяли з ним як важкі, так і прекрасні моменти.

У цей сумний час ми думками з усіма співробітниками Фіорентини, тренерським штабом, гравцями, працівниками, усіма, хто знав Рокко, з усією футбольною спільнотою клубу і, перш за все, з тими хлопцями та дівчатами, які продовжуватимуть нести в Італії та світі фіолетові кольори та пам’ять про нашого Рокко. Нам тебе бракує, і бракуватиме завжди", — повідомляється в офіційній заяві клубу.

Свою каденцію на чолі колективу із Флоренції італійський бізнесмен розпочав у червні 2019 року, придбавши "фіолетових" приблизно за 160 – 170 млн євро.