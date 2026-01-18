Італія

Наставник Ювентуса розкритикував дисципліну своїх вінгерів та закликав команду не сумувати через результат, а готуватися до наступних битв.

Головний тренер«Ювентуса Лучано Спаллетті виступив із філософським, але критичним коментарем після несподіваної виїзної поразки від Кальярі (0:1).

Єдиний гол Мацітеллі перервав позитивну серію б'янконері та ускладнив їхнє турнірне становище перед важливою грою з Ромою. У розмові зі Sky Sport Спаллетті виглядав фаталістом, визнаючи, що в цей вечір все пішло не за планом.

"Кальярі заслужили на це, бо боролися за кожен м'яч, добре закривали атаки та намагалися контратакувати. Ми не змогли бути більш агресивними, але деякі ігри просто повинні проходити саме так" — зазначив тренер.

Попри спокійний тон, Спаллетті не приховував невдоволення діями своїх гравців, зокрема Франсішку Консейсана та Едона Жегрови. На думку тренера, їхня тактична анархія на полі призвела до проблем в обороні.

"Навіть якщо вони мають характеристики, щоб потрапити в гущу подій, вони трохи захоплюються шаленством і втрачають чіткість думок", — наголосив алленаторе.

Спаллетті пояснив, що вінгери надто зміщувалися в центр, залишаючи свої зони: "Консейсан вийшов грати на позиції півзахисника, Жегрова теж, відходячи від небезпечної зони штрафного майданчика. Через це Калулу довелося переміститися на фланг, а Келлі теж на інший бік. Ми можемо сказати їм, щоб вони більше грали на своїх ролях", — заявив фахівець.

Тренер також розкритикував епізод, що призвів до пропущеного гола. Він назвав фол Келлі проти Борреллі необов'язковим. Спаллетті також згадав про 4-5 інцидентів, коли удача відверталася від туринців, зокрема в моментах за участю Кенана Їлдиза.

Підсумовуючи гру, наставник Старої Синьйори закликав гравців забути образу та зосередитися на майбутньому. Немає сенсу плакати через те, що сталося.

"У нас є зобов'язання перед нашою професією: ми повинні бути вибагливими до себе. Подивимося, чи зможемо ми в наступному матчі проявити трохи більше винахідливості та майстерності», — резюмував Спаллетті.

Болісна поразка відкинула Ювентус на 5 місце. Після 21 туру, підопічні Спаллетті мають у своєму активі 39 пунктів.