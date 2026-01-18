Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 17 січня 2025 року.

Туринський Ювентус у гостьовому матчі 21 туру італійської Серії А поступився сардинському Кальярі (0:1).

Команда Лучано Спаллетті провела абсолютно домінуючий матч на полі суперників, але його результат жодним чином про це не свідчить.

Кальярі лише чотири рази торкався м’яча в чужому штрафному, але цього вистачило для забитого м’яча, тоді як переваги "зебр" не вистачило ні на що.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кальярі — Ювентус у рамках 21-го туру італійської Серії А-2025/26:

Кальярі — Ювентус 1:0

Гол: Маццітеллі, 65

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Луперто — Палестра, Гаетано, Адопо, Маццітеллі, Оберт — Киличсой (Борреллі, 53), Еспозіто (Ідріссі, 64)

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо (Тюрам, 80) — Локателлі (Опенда, 66), Копмейнерс — Маккенні (Консейсан, 80), Міретті (Жегрова, 66), Їлдиз — Девід (Аджич, 88)

Попередження: Їлдиз