Італія

Сьогодні, 18 січня, відбудеться матч 21 туру італійської Серії А, у якому Дженоа у гостях зіграє проти Парми.

Тренерський штаб "грифонів" ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського півзахисника Руслана Маліновського.

Парма: Корві — Дельпрато, Чиркаті, Валенті, Валері — Бернабе, Кейта, Естевес — Ондрейка, Пеллегріно, Орістаніо.

Запасні: Рінальді, Левік, Брітшгі, Тройло, Серенсен, Ордоньєс, Кремаскі, Джурич, Кутроне, Бенедичак.

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Сабеллі, Френдруп, Маліновський, Еллертссон, Мартін — Олівейра, Коломбо.

Запасні: Лисьонок, Соммаріва, Отоа, Онана, Торсбю, Куенка, Мазіні, Нуредіні, Мессіас, Ехатор, Фіні, Корне, Вентуріно.

Для 32-річного українця це буде 20 поєдинок у нинішньому сезоні — на його рахунку два забиті м'ячі та три гольові передачі.

Матч Парма — Дженоа розпочнеться о 13:30 за Києвом.