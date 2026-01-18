Італія

Поки Ніклас Фюлькруг перебував на матчі проти Комо, зловмисники зламали сейф у його номері та викрали колекцію елітних годинників і коштовності.

Адаптація німецького форварда Нікласа Фюлькруга до життя в Італії проходить вкрай непросто. Нападник, який перебрався до Мілана на правах оренди з Вест Гема, став жертвою зухвалого пограбування.

Інцидент стався в готелі поблизу виставкового центру Fiera Milano City, де тимчасово проживають гравці клубу, які ще не знайшли постійного житла. Зникнення цінностей футболіст виявив лише вранці 17 січня. За даними слідства, пограбування відбулося в період між середою та четвергом, коли Фюлькруг перебував у від'їзді разом із командою на матчі проти Комо.

Зловмисники проникли до номера гравця та зуміли виламати сейф. Здобыччю крадіїв стали розкішні хронографи та ювелірні вироби. Загальна вартість викраденого оцінюється у приголомшливі 500 000 євро. На місце події одразу прибули поліцейські та криміналістична група головного управління поліції Мілана. Вчора вдень представник клубу, який супроводжував гравця, офіційно подав заяву про злочин. Розслідування триває...

Цей інцидент став черговим ударом для німця, який і без того переживає складний період. Фюлькруг продовжує боротися з травмою пальця ноги, через що у найближчому матчі проти Лечче він зможе розраховувати лише на місце на лаві запасних.

Попри негаразди, головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі публічно підтримав свого підопічного, відзначивши його бійцівський характер.