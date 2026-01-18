Інше

39-річний португалець який офіційно попрощався з футболом понад рік тому, близький до підписання контракту з клубом Актобе.

Футбольний світ сколихнула несподівана звістка з Казахстану: знаменитий португальський півзахисник Луїш Нані готується повернутися у великий спорт.

За інформацією місцевих інсайдерів, зірковий ветеран найближчим часом може стати гравцем Актобе. Ця новина стала справжнім шоком, адже Нані офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри більше року тому.

Здавалося, що 39-річний вінгер остаточно повісив бутси на цвях, проте, схоже, пропозиція з Казахстану змусила його змінити плани. Джерела повідомляють, що переговори знаходяться на просунутій стадії, і титулований португалець готовий допомогти червоно-білим у новому сезоні.

Нані відомий своїми виступами за лісабонський Спортінг, Фенербахче, Валенсію, Лаціо, але найбільшу славу здобув у складі Манчестер Юнайтед, з яким вигравав Лігу чемпіонів та чотири титули АПЛ. Також у його активі перемога на Євро-2016 зі збірною Португалії.