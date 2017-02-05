Италия

Воскресенье, 5 февраля, Турин, Ювентус Стэдиум, 21:45. Арбитр — Никола Риццоли.

Внимание всей футбольной Италии, а то и Европы, в воскресный вечер будет приковано к поединку в Турине – во всеитальянском дерби Ювентус примет Интер. Тотальное доминирование бьянко-нери приучило к тому, что команда Массимилиано Аллегри автоматически является фаворитом любой встречи, даже Derby D`Italia, но нерадзурри способны удивить. Вспомним хотя бы итог осенней встречи на Сан Сиро (2:1 в пользу миланцев), а нынешняя форма команды Стефано Пьоли благоволит тому, чтобы отобрать очки у чемпиона.

Сегодня Интер постарается прервать победную домашнюю серию Ювентуса, которая составляет вот уже двадцать семь поединков. Змеи относительно недавно уже останавливали туринцев на их пути ко всем возможным и невозможным рекордам: осенью 2012-го года нерадзурри обыграли Старую Синьору и прервали их впечатляющий результат в сорок девять матчей без поражений. К слову, произошло это в Турине, так почему бы миланцам не повторить, если все ресурсы для этого есть?

Для начала заглянем в турнирную таблицу и вернемся немного назад. Середина ноября, 13-й тур, первый матч Стефано Пьоли у руля Интера приходится на Дерби делла Мадоннина. Команды разошлись миром, но Милан опережает своих кузенов на восемь очков, а нерадзурри погрязли в середине турнирной таблицы. Спустя того времени сыграно всего девять туров, но ситуация кардинально поменялась: Интер опережает россо-нери на пять баллов и является серьезным претендентом на Лигу чемпионов.

Прошло только два с половиной месяца, но результат налицо. В чем же успех команды из черно-синей части Столицы Мод? Стефано Пьоли никакого косметического ремонта не сделал, да и не мог за столь маленький промежуток времени: игроки те же, команда та же. Но и отдача выше – Мауро Икарди не только лучший бомбардир, но и ассистент Серии А, Антонио Кандрева под руководством старого-нового наставника начал играть разнопланово, а не совершать однобокие кроссы. Жоау Мариу прижился на позиции ближе к атаке, Джоффри Кондогбия прогрессирует от матча к матчу, а новичок в лице Роберто Гальярдини становится ведущим игроком в центральной зоне. Семь побед кряду – и ты уже борец за Лигу чемпионов, а про аферу с Франком де Буром никто не вспоминает.

Сколько бы дифирамб не лились в сторону Интера, но Ювентус есть Ювентус. Лучший клуб Италии последних пяти лет собирается завоевать очередное чемпионство, и, кажется, никто не поможет ему в этом помешать. Да, бьянко-нери уже проиграли четырежды в этом чемпионате, но оппоненты теряют очки на ровном месте. Все поражения туринцам нанесли на выезде, Ювентус Стэдиум для коллектива Массимилианно Аллегри – настоящая крепость. Как упоминалось ранее, Старая Синьора имеет впечатляющую серию из 27 победных домашних поединков, и вряд ли Зебры намерены ее прерывать.

С переходом на формацию 4-2-3-1 с Пауло Дибалой, Гонсало Игуаином и Марио Манджукичем в стартовом составе, Ювентус с первых минут матча разбирает своего соперника и уже к середине первого тайма ведет с комфортным преимуществом: так было в матчах с Лацио, Миланом и Сассуоло. Главная задача Интера на поединок – надежно сыграть у собственных ворот в начале поединка, после чего можно будет думать и про атаку.

Ориентировочные составы

Обе команды подходят к матчу в боевых составах, но все-таки у Ювентуса есть потеря: Андреа Барцальи температурит и под вопросом на матч.

Слова

Массимилиано Аллегри, наставник Ювентуса:

- Завтра будет большой матч, участвовать в котором честь и для нас, и для соперника. И Ювентус, и Интер способны выиграть скудетто. К счастью нерадзурри неубедительно начали сезон, поэтому сейчас у нас есть преимущество в таблице, но по возможностям команды очень похожи.

У Интера серьезный атакующий потенциал, ведь Икарди, как и Игуаин, входит в когорту лучших форвардов не только Италии, а и всего мира. Завтра мы увидим игру очень высокого уровня, которая положительным образом характеризует итальянский футбол.

Стефано Пьоли, алленаторе Интера:

- Ювентус забивает много голов на старте поединка, поэтому мы обязаны надежно сыграть в обороне. Важно с первых минут действовать в правильном ключе. Нам не нужна ничья, мы приехали в Турин за победой. Ради трех очков придется постараться, но мы хорошо подготовились к сражению.

Цифры и факты

- Это будет 168 Дерби Италии. На данный момент Ювентус победил в 79 матчах, 46 встреч закончились ничейными результатами, а Интер праздновал викторию 42 раза.

- Интер лишь однажды победил бьянко-нери на выезде в последних десяти встрчах.

- Миланцы в последних трех матчах на перерыв уходили при ничейном результате, но в итоге обязательно побеждали.

- Ювентус не пропускал в последних трех домашних встречах.

- Нерадзурри добыли семь викторий кряду в рамках Серии А, что не случалось с миланской командой аж с 2008-го года.

- Посреди недели Интер уступил Лацио в Кубке Италии и прервал свою девятиматчевую серию без поражений во всех турнирах.

прогноз 2:0

Football.ua