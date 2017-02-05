В итальянском первенстве состоялось еще пять матчей тура.
Аталанта – Кальяри 2:0
Голы: Гомес, 5, 17
Аталанта: Бериша – Толой, Кальдара, Мазьелло (Зуканович, 62) – Конти, Кессье (Кристанте, 81), Фройлер, Спинаццола – Куртич, Гомес (Мунье, 90) – Петанья
Кальяри: Рафаэль – Писакане, Чеппителли (Ионицэ, 83), Алвеш, Капуано (Серра, 79) – Тахцидис – Исла, Дессена (Мьянге, 70), Ди Дженнаро, Барелла – Боррьелло
Предупреждения: Мазьелло, Конти, Куртич, Спинаццола – Чеппителли, Барелла
Дженоа – Сассуоло 0:1
Голы: Пеллегрини, 26
Дженоа: Ламана – Иццо, Бурдиссо, Джентилетти – Эденилсон (Пинилья, 84), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 72), Лакзальт – Пандев (Таарабт, 68), Симеоне, Палладино
Сассуоло: Консильи – Гаццола, Летсерт, Ачерби, Пелузо – Аквилани, Пеллегрини (Маццителли, 84), Дункан – Берарди (Политано, 72), Матри (Риччи, 78), Рагуза
Предупреждения: Катальди, Иццо – Аквилани
Кьево – Удинезе 0:0
Кьево: Соррентино – Фрей, Гамберини, Цезар, Гобби – Хетемай, Радованович, Ригони (Иско, 64) – Бирса – Меджорини (Сполли, 83), Пеллисье (Инглезе, 63)
Удинезе: Карнезис – Видмер, Данило, Фелипе, Самир – Фофана (Аднан, 73), Халльфредссон, Янкто (Кумс, 89) – Де Поль (Матос, 79), Сапата, Теро
Предупреждения: Меджорини, Цезар, Радованович – Де Поль
Удаление: Цезар, 82
Пескара – Лацио 2:6
Голы: Бенали, 29, Бругман, 41 – Пароло, 10, 14, 49, 77, Кейта, 57, Иммобиле, 69
Пескара: Биссарри – Зампано, Стендардо, Гьомбер, Бираги (Крешенци, 74) – Бенали, Бругман (Черри, 70), Мунтари (Митрита, 58) – Верре, Кастанос – Капрари
Лацио: Маркетти – Баста, Де Врей, Худт, Лукаку – Пароло, Билья (Мурджиа, 78), Милинкович-Савич – Андерсон, Иммобиле (Тункара, 86), Кейта (Лулич, 65)
Предупреждения: Билья
На 37-й минуте Капрари не реализовал пенальти (вратарь)
Эмполи – Торино 1:1
Голы: Пуччарелли, 45+2 – Белотти, 11
Эмполи: Скорупски – Лорини, Беллуски, Коста (Чосич, 9), Паскуаль (Димарко, 90+1) – Кроче, Диуссе, Крунич – Эль-Каддури (Зайц, 79) – Пуччарелли, Мчедлидзе
Торино: Харт – Де Сильвестри, Айетти, Моретти, Баррека – Бенасси, Вальдифьори (Лукич, 81), Баселли (Оби, 69) – Фальке (Итурбе, 74), Белотти, Льяич
Предупреждения: Крунич, Эль-Каддури, Мчедлидзе, Диуссе, Беллуски, Димарко – Вальдифьори, Баселли, Итурбе, Оби
На 55 минуте Фальке не реализовал пенальти