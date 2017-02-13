Италия

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин дал комментарий после встречи против Кальяри (2:0).

Аргентинец забил два гола в ворота сардинийцев. С 18-ю точными ударами он делит первое место в гонке снайпером Серии A вместе с Эдином Джеко.

"Главное то, что мы победили. Начали первый тайм не так, как хотели. Было сложно, но по ходу матча мы взяли то, что желали", — цитирует Игуаина Football Italia.

"Мы должны сохранять спокойствие и продолжать в том же духе".

"Нахожусь в хорошей форме, как и остальные футболисты. Знали, что Кальяри хорошо играет дома. Нужно было попотеть, чтобы выиграть".

"Теперь нужно отдохнуть и готовиться к Палермо. До этого матча не будем думать о Порту, с которым играть в Лиге чемпионов", — отметил нападающий.