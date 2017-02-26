21:45, Милан, стадион Джузеппе Меацца, арбитр Паоло Тальявенто.
Интер - Рома, Getty Image
26 февраля 2017, 08:07
В воскресенье в Серии А состоится матч на Джузеппе Меацца между Интером и Ромой. Это без соменения центральный поединок 26-го тура. Сражение двух грандов итальянского футбола, которые сейчас находятся в отличной форме. Оба клуба ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
Интер занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. Подопечные Пиоли отстают от заветного третьего места на шесть пунктов и на восемь очков от римлян. Нерадзурри в последних десяти матчах одержали девять побед, проиграв только Ювентусу.
Рома отлично проводит сезон, занимая сейчас второе место. Подопечные Спаллетти прошли в 1/8 финала Лиги Европы обыграв Вильярреал. Отставание от первого места составляет семь очков. Встреча очень важна для Волков, ведь поражение практически лишает их шансов на скудетто.
Юве сумел обыграть в непростом поединке Интер. Теперь очередь Ромы, иначе разница с туринцами может увеличиться до 10 баллов, а отыграть такое отставание будет очень сложно.
Ориентировочные составы
Интер: Ханданович — Ансальди, Мурильо, Медель, Д’Амброзио — Гальярдини, Кондогбия — Кандрева, Жоау Мариу, Перишич — Икарди
Рома: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Бруно Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Салах, Наингголан — Джеко
Травмированные: Флоренци (Рома)
Дисквалифицированные: Миранда (Интер)
прогноз 2:2