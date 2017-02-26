Италия

21:45, Милан, стадион Джузеппе Меацца, арбитр Паоло Тальявенто.

В воскресенье в Серии А состоится матч на Джузеппе Меацца между Интером и Ромой. Это без соменения центральный поединок 26-го тура. Сражение двух грандов итальянского футбола, которые сейчас находятся в отличной форме. Оба клуба ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Интер занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. Подопечные Пиоли отстают от заветного третьего места на шесть пунктов и на восемь очков от римлян. Нерадзурри в последних десяти матчах одержали девять побед, проиграв только Ювентусу.

Рома отлично проводит сезон, занимая сейчас второе место. Подопечные Спаллетти прошли в 1/8 финала Лиги Европы обыграв Вильярреал. Отставание от первого места составляет семь очков. Встреча очень важна для Волков, ведь поражение практически лишает их шансов на скудетто.

Юве сумел обыграть в непростом поединке Интер. Теперь очередь Ромы, иначе разница с туринцами может увеличиться до 10 баллов, а отыграть такое отставание будет очень сложно.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Ансальди, Мурильо, Медель, Д’Амброзио — Гальярдини, Кондогбия — Кандрева, Жоау Мариу, Перишич — Икарди

Рома: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Бруно Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Салах, Наингголан — Джеко

Травмированные: Флоренци (Рома)

Дисквалифицированные: Миранда (Интер)