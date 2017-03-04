Италия

Милан сможет рассчитывать на услуги защитника Алессио Романьоли в сегодняшнем матче против Кьево.

Романьоли получил травму приводящей мышцы бедра в игре 18-го тура Серии А против Болоньи (1:0).

Защитник уже залечил повреждение и готов сыграть. Тренер Милана Винченцо Монтелла включил Алессио в заявку на сегодняшнюю встречу с Кьево.

Как и ожидалось, не сможет сыграть против Летающих Ослов правый защитник Иньяцио Абате, недавно получивший повреждение глаза. На этой позиции должен сыграть Маттиа Де Шильо.

В нынешнем сезоне на счету Алессио 22 игры во всех турнирах за Милан, в которых он отметился 3 желтыми и 1 красной карточкой.