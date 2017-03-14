Италия

Тренер Интера Стефано Пиоли огласил руководству клуба список необходимых ему футболистов, в котором на первом месте — полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария.

Поскольку Интер всерьез вознамерился вернуть себе лидирующие позиции хотя бы в Италии, экономить деньги на летнем трансферном рынке Змеи не собираются. Список потенциальных новичков Нерадзурри впечатляет.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в списке, представленном руководству тренером Интера Стефано Пиоли, на первом месте находится атакующий полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария. В зависимости от результатов запроса по поводу игрока и ответа на него парижан, в качестве альтернативы аргентинцу рассматривается форвард Наполи Дрис Мертенс, чей контракт с неаполитанцами заканчивается в 2018 году, а подвижек в его продлении пока не намечается.

Также Интер хочет усилить свою среднюю линию Кевином Строотманом, однако здесь все также зависит от того, захочет ли Рома продать своего полузащитника.

Поскольку летом точно покинет Джузеппе Меацца форвард Родриго Паласио, на его место Пиоли планирует заполучить Федерико Бернардески из Фиорентины или Доменико Берарди из Сассуоло.