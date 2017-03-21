Италия

Мадридский клуб заинтересован в приобретении защитника Милана Маттиа Де Шильо.

Контракт талантливого 24-летнего бека с Миланом рассчитан до 2018 года, чем планируют воспользоваться ряд европейских топ-клубов.

Желание приобрести Маттиа ранее уже изъявил туринский Ювентус. Главный тренер бьянконери Массимиллиано Аллегри в свое время работал с защитником в Милане, и теперь не прочь вновь воссоединиться со своим бывшим подопечным.

Кроме того, в борьбу за Де Шильо собирается вмешаться мадридский Атлетико. Наставник Матрасников Диего Симеоне впечатлен универсальностью Маттиа, который способен сыграть на обеих флангах как в схеме с четырьмя защитниками, так и при 3-5-2.

Де Шильо является выпускником академии Милана и на сегодняшний день имеет на своем счету уже 30 матчей за национальную сборную Италии.

В нынешнем сезоне на счету Де Шильо одна результативная передача в 20-ти матчах Серии А.