Италия

Полузащитник Старой Синьоры Клаудио Маркизио попал в сферу интересов Челси и МЮ.

По информации Tuttosport, "синие" и Красные дьяволы следят за Маркизио и летом готовы сделать Ювентусу предложение о трансфере.

Источник сообщает, что менеджер Челси Антонио Конте уже связывался по телефону с полузащитником. Напомним, что Маркизио играл под руководством Конте, когда тот возглавлял Ювентус.

Клаудио является воспитанником Бьянко-нери. Итальянец попал в систему Ювентуса в семь лет, и с тех пор в общей сложности провел 358 матчей за команду.

Поэтому английским клубам будет сложно уговорить футболиста покинуть Турин. Даже несмотря на травмы, Маркизио остается неотъемлемой часть команды Аллегри.

В текущем сезоне на счету 31-летнего итальянца 18 матчей за Ювентус во всех турнирах, в которых полузащитник забил два гола и сделал три результативные передачи.