Италия

Защитник Наполи Калиду Кулибали сосредоточен на выступлениях за свою текущую команду, но при этом не исключает, что вскоре покинет Неаполь.

Сегодня Калиду является трансферной целью для многих европейских топ-клубов. В частности, ним активно интересуются команды из Англии — Челси и Арсенал.

Сам футболист полагает, что останется в Наполи, однако не исключает возможности своего трансфера.

"Никогда не знаешь, что произойдет в будущем", — сказал Калиду.

"Сейчас я сосредоточен на своем клубе, а в следующем сезоне мы увидим, что я буду делать".

"Думаю, я останусь в Наполи, но ничего нельзя знать наверняка. Я не могу говорить об этом сейчас. Посмотрим, как все сложится".

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл 20 матчей в Серии А, отличившись одним голом.