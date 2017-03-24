Защитник Наполи Калиду Кулибали сосредоточен на выступлениях за свою текущую команду, но при этом не исключает, что вскоре покинет Неаполь.
Калиду Кулибали, Getty Images
24 марта 2017, 20:24
Сегодня Калиду является трансферной целью для многих европейских топ-клубов. В частности, ним активно интересуются команды из Англии — Челси и Арсенал.
Сам футболист полагает, что останется в Наполи, однако не исключает возможности своего трансфера.
"Никогда не знаешь, что произойдет в будущем", — сказал Калиду.
"Сейчас я сосредоточен на своем клубе, а в следующем сезоне мы увидим, что я буду делать".
"Думаю, я останусь в Наполи, но ничего нельзя знать наверняка. Я не могу говорить об этом сейчас. Посмотрим, как все сложится".
В нынешнем сезоне Кулибали сыграл 20 матчей в Серии А, отличившись одним голом.