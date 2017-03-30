Италия

Форвард Ювентуса Марио Манджукич может пропустить матч 30-го тура Серии А против Наполи.

Участие нападающего Юве в воскресном поединке с Наполи под вопросом из-за повреждения, полученного в сборной Хорватии. Об этом сообщает Football Italia.

Форварда беспокоит воспаление левого колена.

Также в матче не сыграет хавбек Старой Синьоры Марко Пьяца, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Наполи сыграет с Ювентусом в воскресенье, 2-го апреля, начало встречи запланировано на 20:45.