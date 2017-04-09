Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти записал на свой счет наибольшее количество голов со второго этажа среди всех игроков топ-5 лиг.

В поединке 31-го тура Серии А против Кальяри Белотти забил один из мячей своей команды и помог Торино добыть победу со счетом 3:2.

Свой гол Андреа оформил со второго этажа, нанеся таким образом уже десятый результативный удар головой в нынешнем сезоне. По этому показателю молодой нападающий является лучшим среди всех игроков топ-5 лиг, опережая как минимум на четыре гола каждого из ближайших преследователей.

По шесть мячей в своем активе имеют такие футболисты как Серхио Рамос (Реал), Марио Гомес (Вольфсбург) и Микейл Антонио (Вест Хэма).

Всего в нынешнем сезоне на счету Белотти 23 гола в Серии А.

За талантливым нападающим продолжает следить лондонский Арсенал, который все еще намеревается заполучить Андреа.