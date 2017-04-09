Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти стал первым со времен Шевченко игроком младше 24-х лет, которому удалось забить 24 гола в чемпионате Италии.

Сегодня Андреа отметился голом в матче 31-го тура Серии А против Кальяри. Мяч Белотти позволил Торино добыть выездную победу над соперником со счетом 3:2.

Таким образом Андреа довел количество своих голов в чемпионате Италии до 24-х, при этом повторив достижение легендарного украинца Андрея Шевченко.

Белотти стал единственным игроком младше 24-х лет, которому удалось забить 24 мяча в Серии А со времен аналогичного достижения Андрея в футболке Милана в сезоне 1999/2000.

Следующий гол позволит Белотти превзойти Шевченко. У нападающего Торино осталось еще 7 поединков чемпионата, чтобы пополнить свой бомбардирский запас.