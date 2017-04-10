Представляем вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура Серии А между Миланом и Палермо.
Жерар Деулофеу, - Getty Images
10 апреля 2017, 07:16
Россо-нери провели очень уверенный поединок, в прекрасном стиле разгромив соперника. Голы команды Винченцо Монтеллы выдались зрелищными, а заработанных три очка приблизили Милан к зоне еврокубков.
Милан – Палермо 4:0
Голы: Сусо, 6, Пашалич, 19, Бакка, 37, Деулофеу, 70
Милан: Доннарумма – Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо – Куцка, Соса (Локателли, 59), Пашалич — Сусо (Антонелли, 72), Деулофеу (Лападула, 76), Бакка.
Палермо: Фулиньяти – Гольданига (Трайковски, 67), Гонсалес, Анджелкович (Чонек, 72) – Рисполи, Бруно Энрике (Шаллаи, 54), Яяло, Чочев, Пеццелла – Диаманти, Несторовски.
Предупреждения: Пашалич – Гольданига, Гонсалес, Чонек
Удаление: Гонсалес, 83