Италия

Игроки Барселоны Андреас Иньеста и Алейш Видаль интересны миланскому Интеру.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что спортивный директор Интера Пьеро Аузилио и его коллега из Барселоны Арьедо Брайда накануне провел деловую встречу.

Цель встречи — запрос информации о возможном трансфере хавбека Андреаса Иньесты и правого защитника Алеиша Видаля.

Иньеста все еще не уверен в своем будущем в Барселоне, с которой у 33-летнего хавбека через год заканчивается контракт. 27-летний Видаль связан с блаугранас контрактными обязательствами до 2020-го.