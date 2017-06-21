Италия

Запрашиваемые Лацио 20 миллионов евро за аргентинского полузащитника Лукаса Билью Милан счел слишком большой суммой.

Милан намеревался приобрести капитана Лацио Лукаса Билью за 13 миллионов евро, однако римские Орлы не согласны снижать установленную ими цену – 20 миллионов.

Как сообщают Sky Sport Italia и Tuttosport, Дьяволы считают, что платить такие деньги за 31-летнего футболиста нецелесообразным, поэтому переключили свое внимание на 27-летнего Гжегожа Крыховяка из ПСЖ.

Поляк был приобретен парижанами прошлым летом у Севильи за 33 миллиона евро, однако так и не стал игроком основного состава на Парк де Пренс.