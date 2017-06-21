Запрашиваемые Лацио 20 миллионов евро за аргентинского полузащитника Лукаса Билью Милан счел слишком большой суммой.
Лукас Билья, Getty Images
21 июня 2017, 11:36
Милан намеревался приобрести капитана Лацио Лукаса Билью за 13 миллионов евро, однако римские Орлы не согласны снижать установленную ими цену – 20 миллионов.
Как сообщают Sky Sport Italia и Tuttosport, Дьяволы считают, что платить такие деньги за 31-летнего футболиста нецелесообразным, поэтому переключили свое внимание на 27-летнего Гжегожа Крыховяка из ПСЖ.
Поляк был приобретен парижанами прошлым летом у Севильи за 33 миллиона евро, однако так и не стал игроком основного состава на Парк де Пренс.