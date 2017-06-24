Италия

Нерадзурри рассчитывают оформить трансфер правого защитника Валенсии Жоау Канселу.

Как сообщает испанская Marca, Интер заинтересован в услугах 23-летнего защитника Летучих Мышей Жоау Канселу.

Также издание отмечает, что Интеру предстоит сразиться за игрока с Барселоной, Миланом и Ювентусом.

При этом испанский клуб не отпустит своего футболиста меньше, чем за 25 миллионов евро.

Действующее соглашение Канселу с Валенсией рассчитано до середины 2021 года.

В минувшем сезоне он провел за свою команду 35 матчей в Примере, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.