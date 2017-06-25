Италия

Бек монегасков Абду Диалло может продолжить карьеру в Серии А.

Абду является выпускником академии Монако, и в прошлом месяце ему исполнился 21 год.

После аренды в бельгийский Зульте Варегем Диалло вернулся в свой родной клуб, и в завершившемся сезоне отыграл 11 матчей за команду Леонарду Жардима.

Как сообщает L’Equipe, перспективного футболиста хочет заполучить Фиорентина, которая уже сделала трансферное предложение Монако.

Условия возможной сделки пока неизвестны, однако Фиалки твердо намерены заполучить Абду.

По стилю игры Диалло часто сравнивают с защитником Наполи Калиду Кулибали и легендарным французским беком Марселем Десайи. Считается, что Абду может одинаково успешно играть и в центре обороны, и на позиции опорного полузащитника.