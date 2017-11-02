Италия

Левый защитник Наполи Фаузи Гулам как минимум 4 месяца не поможет своей команде.

Гулам получил травму в игре против Манчестер Сити (2:4). СМИ подтверждали опасения, что он порвал передние крестообразные связки колена, а теперь информация приобрела официальный характер.

"Этим утром Фаузи Гулам посетил профессора Пьерпаоло Мариани в Вилла Стюарт", — гласит заявление клуба.

"Проведенные обследования показали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Гулам будет прооперирован утром".

Для восстановления после подобных травм обычно требуется не менее четырех месяцев.

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