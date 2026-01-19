Італія

Український нападник залишиться в столиці Італії щонайменше до завершення сезону.

Артем Довбик не змінить клубну прописку цієї зими. Керівництво Роми ухвалило рішення не розглядати варіанти з трансфером українського форварда під час поточного трансферного вікна.

Як повідомляє Siamo Laroma, спочатку в римському клубі допускали можливість продажу 28-річного нападника, оскільки він не входить до основних планів головного тренера Джанп’єро Гасперіні. Втім, подальший розвиток ситуації змусив босів вовків переглянути свою позицію.

Спортивний директор Роми Фредерік Массара вирішив призупинити будь-які переговори щодо майбутнього Довбика до завершення сезону/2025/26. Таким чином, клуб не контактуватиме з потенційними покупцями взимку й зосередиться на внутрішніх завданнях.

Очікується, що остаточне рішення щодо подальшої кар’єри українця буде ухвалене вже в міжсезоння, коли Рома сформує нову стратегію на наступний футбольний рік.