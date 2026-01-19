Іспанія

Вінгер Реала взяв на себе провину за нереалізований пенальті в компенсований час.

Півзахисник мадридського Реала та збірної Марокко Браїм Діас публічно вибачився перед марокканськими вболівальниками після поразки у фіналі Кубка африканських націй від Сенегалу з рахунком 0:1 після додаткового часу.

Ключовим моментом матчу став епізод на 90+24-й хвилині, коли Марокко отримало право на пенальті. Діас взяв на себе відповідальність за удар, але спроба виконати одинадцятиметровий у стилі паненка виявилася невдалою — голкіпер сенегальців урятував свою команду.

Після фіналу футболіст опублікував емоційне звернення у соціальних мережах, у якому не приховував свого болю та розчарування:

"Моє серце болить. Я мріяв про цей титул завдяки всій вашій любові, кожному вашому повідомленню, вашій підтримці, яка давала мені відчути, що я не один. Я боровся щосили, насамперед усім серцем. Вчора я зазнав невдачі, і я беру на себе повну відповідальність і від щирого серця приношу свої вибачення".

Також гравець визнав, що пережити цю поразку буде непросто, але пообіцяв не зупинятися:

"Буде важко оговтатися, тому що ця рана не заживе легко, але я намагатимуся. Не заради себе, а заради всіх, хто вірив у мене, і заради всіх, хто страждав разом зі мною. Я продовжуватиму йти вперед, поки одного разу не зможу відплатити за все це кохання і стати джерелом гордості для мого марокканського народу".

Нагадаємо, Браїм Діас близький до продовження контракту з Реалом Мадрид.