Сенегал переміг, але все могло скластися абсолютно інакше.

Головний тренер переможця КАН збірної Сенегалу Пап Тіав вибачився за те, що хотів прибрати своїх гравців з поля під час фінального матчу з Марокко (1:0).

«Після роздумів зрозумів, що мені не сподобалося, коли я попросив своїх гравців залишити поле. Я вибачаюсь за це.

Після того, як обдумав ситуацію, я повернув футболістів на поле і це було єдине правильне рішення в тій ситуації», – сказав Пап Тіав.