Италия

Корреспондент журнала "Футбол" и постоянный автор Football.ua Сергей Шевченко делает ретроспективу карьеры одного из величайших итальянских футболистов современности. Цитаты подобраны из автобиографии Андреа Пирло "Мыслю — следовательно, играю".

Он всегда был особенным игроком. Индивидуальностью, вокруг которой выстраивали игру команды – теперь, в век доминирования систем, это становится редкостью. Его манеру не спутаешь ни с кем. "В стиле Пирло" — сразу понятно, о чем речь. Андреа никогда не выделялся физическими данными, медленно бежал, не любил борьбу и не слишком удачно играл в отборе. Он даже презирал такой обязательный элемент, как предматчевая разминка, называя ее "мастурбацией". Пирло умел другое: точнейший пас, видение поля, фантазия и, разумеется, удивительная импровизация, когда сам Андреа принимал решение за миг до совершения действия, и оно оказывалось максимально уместным. От него ежесекундно ждали сюрприза, что стало залогом болельщицкой любви.

С именем Пирло ассоциируется понятие "реджиста" — игрока перед обороной, который дирижирует командой, начиная атаки. До этого в итальянском футболе восхищались атакующими полузащитниками, "треквартиста", которые отдавали последний пас либо же решали эпизод самостоятельно. Андреа проще было играть из глубины, где у него больше пространства и есть возможность не торопиться, а выбрать лучший момент для идеальной диагонали либо переключения игры на другое направление. Особым умением стало исполнение штрафных. Пирло научился этому не сразу, но как только освоил удары в стиле Жуниньо Пернамбукано – вратарям пришлось несладко.

Пирло-личность выделяется спокойствием. Он любит шутить, в его автобиографии целая глава посвящена тому, как они на пару с Даниэле Де Росси разыгрывали Дженнаро Гаттузо, получая тумаки в ответ. Тем не менее, Андреа не скандалист. Он привлекал внимание игрой, а не пестрым имиджем (хотя и обладает необычной внешностью, но это внешность художника, а не панк-рокера) или странными поступками. У него даже почти нет татуировок – всего три штуки, все посвящены семье и не бросаются в глаза. Пожалуй, благодаря такому характеру Пирло сумел быть своим в каждом из трех итальянских грандов. Начиналась же эта потрясающая биография в Брешиа – ломбардском городке, возле которого 38 лет назад и родился Андреа.

Его Брешиа

1995-1998, 2001. 59 матчей.

С точки зрения интеллекта моим невольным – но не бессознательным – учителем стал Мирча Луческу, который в мои 15 лет забрал меня из юниоров Брешии и привел в команду первого дивизиона. В мир великих.

Пирло сыграл первый матч в Серии А 21 мая 1995-го. Двумя днями ранее ему исполнилось всего-навсего 16 лет. Самый молодой дебютант в истории клуба. Брешиа вылетала, но Андреа это было даже в плюс: он окреп в Серии В и спустя год вернулся в элиту уже относительно зрелым, а главное – на редкость перспективным игроком, которым заинтересовался Интер. Отличный старт карьеры.

Судьба, впрочем, распорядилась так, что Пирло спустя несколько лет возвратился в родной город. Брешиа Карло Маццоне была одной из самых душевных команд Италии. Привлекала как сама фигура опытнейшего наставника, так и неординарный состав во главе с Роберто Баджо – одного из двух (второй – Лотар Маттеус) кумиров Пирло в детстве. Баджо сыграл ключевую роль и в формировании Пирло-игрока. Дело как в воодушевлении личным примером, так и в смене позиции. Пирло, который в молодежных командах играл атакующего полузащитника и даже под нападающим, сместился в опорную зону, что позволило совмещать на поле двух гениев. Эту идею Маццоне позже использовал Анчелотти в Милане.

Его Интер

1998-2001. 38 матчей.

Я догнал Роналдо, Баджо, Джоркаеффа. Как часто я смотрел на них, находясь среди болельщиков на Сан-Сиро, в черно-синем шарфе на шее.

Несбывшаяся мечта Пирло. Он с детства болел за Интер, как ни горько это звучит для поклонников Милана (впрочем, юный Рауль Гонсалес Бланко поддерживал мадридский Атлетико). Цель, казалось, была рядом. Андреа блистал в молодежной сборной, регулярно получал игровое время и даже дебютировал в Лиге чемпионов. Увы, добиться успехов с любимым клубом не получилось. Это был безумный период в истории Нерадзурри, когда Массимо Моратти устраивал тренерскую чехарду. По признанию Пирло, он мог не сразу вспомнить, кто же их тренирует, а в конце концов возжелал играть где угодно, только не в Интере.

Сезон-1999/2000 Пирло отыграл в аренде за Реджину (30 матчей), где составил интересную связку с Роберто Баронио, своим партнером по "молодежке". Вернувшись в Интер, Андреа обнаружил, что Марчелло Липпи был уволен после первого тура, а сам игрок в донельзя раздутой команде имеет статус "не пришей рукав". Полгода в Брешиа – и, наконец, трансфер за 18 миллионов евро в Милан (тогда переходы между двумя миланскими клубами были обычным делом). Россонери не пожалели ни об одном потраченном евроценте.

Его Милан

2001-2011. 400 матчей. Чемпион Италии (2), обладатель Кубка Италии, победитель Лиги чемпионов (2), Суперкубка УЕФА (2) и Клубного чемпионата мира.

Я хотел уйти, потому что после Стамбула ничего больше не имело смысла. […] Я бы поместил результат этого матча в золотой альбом команды, в центре списка кубков и Скудетто. Это стыд, но он повышает ценность добытых побед.

Пирло-творец, Пирло-чемпион, Пирло-легенда. Этот игрок сформировался в Милане, могучем и победоносном. Один сезон на притирку, а затем – назначение Карло Анчелотти, сделавшего две чудесные вещи. Во-первых, он окончательно расположил Пирло перед защитниками, во-вторых, дал ему в оруженосцы эталонного "бульдога" – Гаттузо. Их связка стала образцом взаимного дополнения центральных полузащитников: Дженнаро зачищал пространство вокруг Андреа, давая тому возможность творить. Игрой этой пары вдохновляются и сейчас, порой удачно (Модрич и Каземиро), порой не очень (Билья и Кессье в нынешнем Милане), всё-таки Пирло и Гаттузо – штучный товар.

Будучи игроком Милана, Пирло выиграл свои главные трофеи, а также потерпел две самые обидные неудачи – с Депортиво и Ливерпулем. Состав тех Россонери с легкостью вспомнит любой болельщик, следивший за футболом 00-х. Эта команда была особенно популярна у нас благодаря Андрею Шевченко, но в кумиры годился любой игрок основы. Пирло был интеллектуальным центром Милана, обеспечивая преимущество в центре поля, а сзади его подпирали выдающиеся защитники во главе с Мальдини и Нестой. Идеальный баланс!

Всё хорошее, увы, заканчивается. После десяти лет в Милане Пирло устал. Любому творческому человеку надоедает однообразие, сколь позитивным оно бы ни было. К тому же, Милан начало лихорадить, а руководители клуба долго не хотели отпускать своего диспетчера – Пирло всерьез интересовались Реал с Барселоной, причем сам Андреа с удовольствием перешел бы в любой из этих клубов. Пирло уходил из Милана чемпионом Италии, пусть сезон-2010/11 и был скомкан из-за травм. Новый поворот его карьеры шокировал всех.

Его Ювентус

2011-2015. 164 матча. Чемпион Италии (4), обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии (2)

Аньелли вернул Ювентусу тот менталитет, который существовал ранее и страшно раздражал меня, когда я был их соперником […] Кальчополи тоже приложил руку к этому Ювентусу, но я на всю жизнь останусь уверен, что они выиграли бы всё то же самое без помощи извне.

Пирло стал символом возрождения Ювентуса. Он и набирающая ход команда Антонио Конте были нужны друг другу. Если в Милане Андреа был частью звездного ансамбля, то в Юве игру команды строили вокруг него, заодно отдав ему исполнение стандартов. Любопытнейший вопрос: какой Пирло был сильнее – миланский или туринский? Если оценивать по статистике, то второй вариант. Играя в Милане, Пирло отдавал максимум 8 результативных передач за чемпионат, в Ювентусе в первом же сезоне отдал 14. Другой вопрос, стоит ли оценивать игру столь неординарного мастера голыми цифрами?

Ювентус с приходом Пирло вернул себе Скудетто, да так прочно, что до сих пор никто не может свалить Бьянконери с трона. На европейской арене дела шли не так успешно, Пирло так и не дотянулся до высот а-ля Милан. Юве был близок к трофею в 2015-м, но Барселона оказалась сильнее. Личный счет Андреа в финалах ЛЧ – 2:2, Джиджи Буффон мог бы позавидовать. Был, однако, миг триумфа, когда они выиграли финал, сражаясь по одну сторону баррикад.

Его сборная

2002-2015. 116 матчей. Чемпион мира.

Италия значит больше. Больше, чем Интер, больше, чем Милан, больше, чем Ювентус. Это самый важный вызов.

Пирло – один из героев ЧМ-2006. Он сыграл практически все матчи турнира от звонка до звонка, будучи заменен лишь во втором тайме четвертьфинала с Украиной. Главное же, что Андреа проявил себя в самый нужный момент. Запечатленная в веках 119-я минута игры с Германией, когда Пирло после углового, двигаясь вдоль линии штрафной, собрал четырех оппонентов, а затем отдал не глядя внешне простую, но максимально удобную передачу под удар Гроссо. Движение мастера, во многом решившее судьбу полуфинала. Уже в финале Пирло точно навесил с углового на голову Матерацци, а в серии 11-метровых уверенно переиграл Бартеза.

Еще лучше запомнился другой удар Андреа с "точки" – в Киеве, когда Скуадра Адзурра выбила Англию. Эффектная "паненка", оставившая в недоумении Джо Харта. Пирло не готовил такое исполнение заранее. Даже разбегаясь, он не знал наверняка, как станет бить, и лишь увидев, что кипер начинает валиться в угол, решил подсечь мяч – не ради красоты, ради результата. Чистая импровизация!

Его финал

Пирло ушел из европейского футбола в 2015-м, когда перебрался из Ювентуса в США, а также сыграл последний матч за сборную. Он ушел вовремя. Мы запомним его сильным, играющим в основе топ-клуба благодаря мастерству, а не былым заслугам. Заключительной остановкой на пути Маэстро стал Нью-Йорк Сити (62 матча), где Пирло играл в свое удовольствие бок о бок с Давидом Вильей и Фрэнком Лэмпардом. Плюс безбедная старость – в Нью-Йорке Андреа зарабатывал около 6 миллионов долларов.

Теперь Пирло окончательно завязал, написав красивое прощальное письмо. Станет ли он тренером? Не факт. Сам Андреа ранее высказывался скептически насчет такой роли, да и как гений может объяснить своим подопечным, что надо делать на поле? Он-то всё понимал интуитивно. Вероятнее всего, Пирло станет послом Ювентуса либо будет работать на аналогичной должности в сборной Италии. Его не забудут, слишком велик масштаб личности. Спасибо за всё, Андреа, ты делал эту игру лучше.