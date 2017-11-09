Италия

Президент Беневенто Оресте Вигорито убежден, что клуб останется в Серии А, и обвинил в плохом старте сезона ведьм.

Беневенто начал текущий сезон с 12 поражений, повторив антирекорд Манчестер Юнайтед.

В 12-м туре они вышли вперед в выездной встрече против Ювентуса, но в итоге потерпели поражение со счетом 1:2.

"Все хвалят нашу игру в этом матче, но мы все еще остаемся без набранных очков", — сказал Вигорито.

"В этом виноваты ведьмы, которые всегда ассоциировались с этим городом и оказывали на него негативное влияние. Да, это правда. Я суеверен".

"Мы видели, как Ювентус пытался удержать счет и оборонялся, так что для нас это моральная победа, но, надеюсь, мы одержим настоящую уже в матче против Сассуоло".

"Одно можно сказать наверняка — мы останемся в Серии А, потому что мы не сдадимся".

Беневенто называют "Городом ведьм" из-за легенд о том, что в древности там практиковали колдовство. На эмблеме ФК Беневенто тоже изображена ведьма на метле.

Изначально город назывался Малевентум, что означает "место плохих событий", но оно было изменено на Беневентум, когда его захватили римляне в 268 году до нашей эры.

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