Португалия

Уже на 3-й минуте матча любительских команд в Порту футболист коленом сломал нос рефери.

Есть в Португалии команда, которая в первенстве родного города выиграла 16 из 17 поединков, причем 12 из них — технической победой из-за отказа соперника. Этот уникальный коллектив называется Канелас 2010, а играют в нем ультрас Порту из группировки Супер Драконы.

Едва ли не после каждого матча против них несколько соперников оказываются в больнице, поскольку эти ребята не столько играют в футбол, сколько стараются травмировать оппонентов, не брезгуя никакими приемами. Поэтому команды предпочитают заплатить 700 евро штрафа за неявку, чем куда более серьезные суммы за лечение.

И вот дошла очередь и до арбитров. На третьей минуте поединка против Рио Тинто игрок гостей сначала ударил кулаком соперника, а затем нанес удар коленом в лицо арбитру, который осмелился показать ему красную карточку: