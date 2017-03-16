Россия

Украинский полузащитник Артем Громов был заявлен за российские Крылья Советов.

Бывший полузащитник киевского Динамо Артем Громов был внесен в заявку российского клуба Крылья Советов.

Российский футбольный союз разрешил осуществить регистрацию Громова вне регистрационного периода. Украинец будет выступать за свой новый клуб под 16-ым номером.

У игрока будет шанс дебютировать за Крылья Советов в ближайшем матче чемпионата России против Ростова.

Стоит отметить, что Динамо разорвало контракт с Громовым, и футболист перешел в Крылья Советов на правах свободного агента.