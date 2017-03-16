Украинский полузащитник Артем Громов был заявлен за российские Крылья Советов.
Громов заявлен за новую команду, ФК Крылья Советов
16 марта 2017, 17:02
Бывший полузащитник киевского Динамо Артем Громов был внесен в заявку российского клуба Крылья Советов.
Российский футбольный союз разрешил осуществить регистрацию Громова вне регистрационного периода. Украинец будет выступать за свой новый клуб под 16-ым номером.
У игрока будет шанс дебютировать за Крылья Советов в ближайшем матче чемпионата России против Ростова.
Стоит отметить, что Динамо разорвало контракт с Громовым, и футболист перешел в Крылья Советов на правах свободного агента.