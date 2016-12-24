Испания

Барселона имеет планы на следующие два трансферных окна, чтобы укрепить правый фланг обороны.

Если Алейш Видаль таки покинет Камп Ноу в январе, у клуба есть стратегия по поводу усиления правой бровки команды, информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, 34-летний хорватский защитник Шахтера Дарио Срна должен перейти в Барселону этой зимой, если Алейш Видаль уйдет. Каталонцы не могут позволить себе кого-то купить из-за финансовых ограничений, потому приход капитана Горняков свободным агентом — один из лучших вариантов для блаугранас.

Летом же, когда трансферный бюджет будет больше, в планах руководителей Барселоны приобрести 22-летнего фулбека Валенсии Жоау Канселу. Сообщается, что трансфер обойдется каталонцам минимум в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Срна забил гол и отдал восемь ассистов в 21-м матче за Горняков. Контракт с клубом у хорвата истекает летом следующего года.

Жоау Канселу в текущем сезоне провел за Лос Чес 15 матчей в Ла Лиге.