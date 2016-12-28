Испания

Вратарь испанского Леганеса Йон Андер Серантес заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 27-летний страж ворот защищает цвета дебютанта Примеры с лета 2014 года, а его предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт Леганеса, Серантес поставил свою подпись под новым трудовым договором, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

Сейчас испанец восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена, из-за которого он может пропустить остаток сезона.

В текущем сезоне Серантес отыграл за Леганес во всех турнирах 13 матчей, в 5 из которых оставил свои ворота на замке.